Trump: “Elon Musk compra Twitter? Io non torno”

(Adnkronos) – Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari ma Donald Trump, ‘bannato’ lo scorso anno dal social, non tornerà a twittare dopo l’arrivo del nuovo proprietario. L’ex presidente degli Stati Uniti, espulso dal social dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, non rientrerà su Twitter nemmeno se Elon Musk – destinato ad acquisire la compagnia – dovesse annullare il provvedimento permanente.

“Spero che Elon acquisisca Twitter perché lo migliorerà, è una brava persona. Ma io resterò su Truth”, dice Trump, a Fox News, facendo riferimento al ‘suo’ social. Musk non si è pubblicamente espresso sulla possibilità di riammettere Trump. ‘The Donald’, apparentemente, non è interessato alla ‘riabilitazione’ e pensa solo a Truth. “Stiamo accogliendo milioni di utenti, la risposta che abbiamo è che Truth è molto meglio di Twitter. Lì ci sono i bot e gli account fake. E il succo della question è che io non tornerò su Twitter”.