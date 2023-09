Trump in armeria per comprare una pistola Glock, video è virale ma scompare

(Adnkronos) –

Donald Trump voleva acquistare una pistola Glock: nel corso di una tappa fuori programma del tour di campagna per le primarie Repubblicane in Carolina del sud, l’ex presidente è entrato in un’armeria e si è infatuato della pistola semiautomatica, che la legge gli vieta di acquistare perché incriminato in quattro diverse cause penali. In un video – successivamente eliminato – pubblicato sui social dal portavoce di Trump, Steven Cheung – si vede Trump indicare l’arma da fuoco: “Voglio comprarne una”. E in un post su X si precisava che l’arma era poi stata acquistata. Successivamente però la campagna del candidato ha precisato alla Nbc News che la pistola non è stata acquistata.

Il breve video di Cheung è stato girato al Palmetto State Armory, un negozio di armi a Summerville, nella Carolina del Sud. Nelle immagini, si vede Trump ammirare la pistola tenuta da una persona accanto a lui. “Wow”, dice l’ex presidente nel video mentre indica l’arma. “Devo comprarne una. Voglio comprarne una”. La persona che impugna la pistola dà una breve risposta, e Trump risponde di nuovo: “No, voglio comprarne una”.

Decine di migliaia di persone negli Stati Uniti muoiono in incidenti legati alle armi ogni anno. Le lesioni che coinvolgono armi da fuoco sono la principale causa di morte per bambini e adolescenti, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Nel 2021, le morti per arma da fuoco sono state 48.830.