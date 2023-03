Trump incriminato, Stormy Daniels: “Brindo con lo champagne”

(Adnkronos) – Stormy Daniels brinda con lo champagne all’incriminazione di Donald Trump, al termine della battaglia legale che la pornostar ha portato avanti contro il presidente degli Stati Uniti. “Grazie a tutti per il vostro sostegno ed il vostro amore! Ho così tanti messaggi che non riesco a rispondere…e poi non voglio versare lo champagne!”, ha scritto su Twitter Daniels, al secolo Stephanie Gregory Clifford, sottolineando anche che sta ricevendo moltissime richieste di invio di autografi e di gadget del ‘teamstormy”.

L’incriminazione di Trump è infatti un’enorme vittoria della donna che nel 2016 ha ricevuto, per mano dell’allora avvocato di Michael Cohen, 130mila dollari per comprare il suo silenzio sulla relazione avuta con il tycoon nel 2006. Trump ha sempre negato la relazione, ma non ha contestato il pagamento, affermando però che non costituiva un illecito.

“E’ stata una lotta contro il rifiuto della realtà di Trump e la sua costruzione di storie alternative”, ha detto l’avvocato di Daniels, Clark Brewster, parlando alla Cnn.