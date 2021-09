Solo “un parere medico contrario” potrebbe impedire una nuova candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha detto lo stesso ex presidente rispondendo, in un’intervista televisiva, a chi gli chiedeva cosa potrebbe bloccare i suoi nuovi progetti presidenziali per 2024. “Beh, non so…penso un parere medico contrario”, ha risposto Trump che nel 2024 avrà 78 anni, l’età dell’attuale presidente Joe Biden da lui attaccato durante tutta la campagna elettorale perché troppo anziano.