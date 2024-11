Trump rieletto: le reazioni dei leader mondiali

A Donald Trump giungono le congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la “sua impressionante vittoria elettorale”.

“Ricordo il nostro bell’incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo parlato nei dettagli del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del piano per la vittoria e dei modi per porre fine all’aggressione russa contro l’Ucraina – scrive Zelensky in un lungo post su X – Apprezzo l’impegno del presidente Trump per l’approccio ‘pace attraverso la forza’ negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nei fatti avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero lo metteremo in pratica insieme”.

aggiornamento ore 3.10

“Non so nulla di piani del presidente” russo Vladimir Putin di “congratularsi con Trump”, che si è proclamato presidente eletto degli Stati Uniti. “Non dimentichiamo che parliamo di un Paese ostile che è direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato”, afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che Mosca valuterà Trump “sulla base dei fatti”.

Gli Stati Uniti di Donald Trump “potranno contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina ma questo non potrà essere fatto dall’oggi al domani”, ha detto Peskov.

aggiornamento ore 7.16

“Cari Donald e Melania Trump, congratulazioni per il vostro più grande ritorno della storia! Il suo storico ritorno alla Casa Bianca rappresenta un nuovo inizio per l’America e un forte rinnovato impegno nei confronti della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!”, scrive su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu insieme alla moglie.

aggiornamento ore 11.16