Trump ‘rilancia’: “Nessun americano colpito. Iran non sarà mai nucleare”

Nella conferenza stampa che ha seguito l’attacco missilistico condotto stamane dagli iraniani verso le basi Usa a Bagdad, il presidente Donald Trump non solo non è apparso per nulla ma scosso ma, anzi, ha rilanciato con la sua consueta grinta. In un passaggio del suo intervento, il numero uno della Casa Bianca ha tenuto a sottolineare che “Nessun americano ha subito danni nell’attacco del regime iraniano. Non abbiamo avuto vittime, tutti i soldati stanno bene“. Quindi, puntando il dito ha aggiunto: “Le grandi forze americane sono preparate per tutto. Finché sarò presidente degli Stati Uniti, all’Iran non sarà mai consentito di avere un’arma nucleare“. Insomma altro che toni distensivi…

Max