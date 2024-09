Trump spara a zero sul dibattito

E’ stato un ”dibattito totalmente truccato” quello di ieri sera con Kamala Harris, e all’emittente Abc che lo ha ospitato ”andrebbe tolta la licenza”. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’attacco dopo il duello tv in una intervista sul programma Fox and Friends. “Continuavano a correggermi”, ha affermato il candidato repubblicano, “molte cose che ho detto sono state smentite” mentre Harris ”poteva dire tutto quello che voleva”.

Aggiornamento ore 2.21

Trump ha accusato l’Abc di essere “la rete di notizie più disonesta” affermando che il dibattito era contro di lui. ”Dovrebbero togliergli la licenza per il modo in cui hanno gestito” il dibatto e ”penso che abbiano perso molta credibilità”, ha proseguito.

“Siccome ho vinto il dibattito, non so se voglio farne un altro”, ha aggiunto sulla richiesta di Harris, che gli ha proposto un nuovo duello tv per ottobre. Trump, “non vorrebbe” Martha MacCallum e Bret Baier come moderatori perché non “sono stati bravi ieri sera”.

Aggiornamento ore 12.16

Il tycoon ha rivendicato aver vinto ”di gran lunga” su Harris. E’ stato il suo dibattito “migliore di sempre” anche se ”ampiamente truccato”-

Gli americani, ”tutti dovrebbero essere molto arrabbiati per quanto male hanno gestito questo paese” il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice, ha continuato. Trump, che oggi si troverà insieme a Biden e Harris alle commemorazioni per gli attacchi dell’11 settembre a New York, ha detto che ”non sono sicuro” di dire qualcosa al presidente americano e alla sua rivale nella corsa alla Casa Bianca.

Aggiornamento ore 15.31