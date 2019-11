Tu Si Que Vales, Maria de Filippi incavolata nera con un concorrente abbandona lo studio (Video)

Nel corso della puntata di ieri di Tu Si Que Vales su Canale 5 Maria de Filippi si è arrabbiata con un concorrente ed ha abbandonato lo studio. Come visibile nel video che riportiamo a fine articolo, infatti, la celebre conduttrice Mediaset ha deciso di uscire dallo studio del programma dopo aver cacciato un concorrente che nel corso dell’esibizione ha richiesto la possibilità di avere sul palco una ragazza vergine, richiedendone addirittura la certificazione.

Alla richiesta del concorrente Maria de Filippi non ci ha pensato un secondo: “Per me lei può uscire subito. Dopo aver chiesto la certificazione direi che può andare a passi lunghi e ben distesi. Sa cosa? Fino a quando non esce, esco io e rientro quando lei va via!”. Con queste parole la de Filippi ha abbandonato lo studio di Tu Si Que Vales, dando termine alla performance del concorrente che è stato subito eliminato. Senza parole gli altri tre giudici in studio, Rudy Zerbi chiede quindi al concorrente di chiedere scusa e l’uomo esce di scena.

Tu Si Que Vales: il video dell’esibizione del concorrente

Il concorrente di Tu Si Que Vales che ha fatto infuriare Maria de Filippi si voleva esibire in una performance di yoga. Si trovava sul palco con tanto di materassino pronto per la sua esibizione quando al microfono ha richiesto la possibilità di avere sul palco una ragazza vergine, mandando su tutte le furie Maria de Filippi.