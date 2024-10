Tuchel nuovo allenatore dell’Inghilterra

Thomas Tuchel è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale inglese. La Federazione inglese ha annunciato oggi l’accordo, che legherà il tecnico tedesco alla guida dei Three Lions fino al 2026, ovvero sino alla fine del prossimo Mondiale. La notizia, inizialmente riportata in esclusiva dal The Times e poi ripresa dai maggiori media britannici, ha messo fine alle voci che circolavano da settimane riguardo il successore di Gareth Southgate.

Tuchel, ex allenatore del Chelsea, è rimasto senza squadra dopo aver lasciato il Bayern Monaco alla fine della scorsa stagione. La scelta di affidare a lui la panchina della nazionale inglese è arrivata dopo un processo di consultazione piuttosto rapido. Marc Bullingham, direttore tecnico della Federazione, aveva già avviato i contatti con Tuchel lo scorso mese, nonostante l’interesse di club di alto profilo come il Manchester United e il Milan. I Red Devils, in particolare, lo avevano sondato durante l’estate prima di confermare la fiducia a Erik ten Hag.

Il profilo di Tuchel, descritto come “un allenatore di classe mondiale con un palmarès importante”, corrisponde perfettamente a quello cercato dalla Federazione inglese. Lee Carsley, ct ad interim, aveva accennato a questo identikit dopo la vittoria per 3-1 contro la Finlandia in Nations League la scorsa settimana. Tuchel, 51 anni, porta con sé un’esperienza internazionale consolidata e una capacità di gestire squadre sotto pressione, come ha dimostrato vincendo la Champions League con il Chelsea nel 2021.

Queste le prime parole da allenatore dell’Inghilterra: “Sono molto orgoglioso di aver avuto l’onore di guidare la nazionale inglese. Ho sentito a lungo un legame personale con il gioco in questo Paese, e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un enorme privilegio e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto eccitante. Lavorando a stretto contatto con Anthony (Barry, ndr) come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra di successo e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme”.