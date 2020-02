Tumore Samantha De Grenet: cos’è successo e perchè la showgirl non ne ha parlato

Samantha De Grenet ha raccontato con dolore il dramma che ha tenuto nascosto. Sono stati momenti davvero duri, quelli che ha vissuto la showgirl: qualcosa di cui nessuno era a conoscenza.

Nessuno sapeva, cioè (se non i suoi parenti stretti) che Samantha De Grenet ha avuto un tumore.

Samantha De Grenet era uscita di scena da un pò dalla TV ma in effetti nessuno poteva perchè. Le stava, in effetti, succedendo qualcosa di tremendo. La concorrente della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi stava in effetti attraversando un tunnel buio orribile, un dramma che ha tenuto nascosto.

Samantha De Grenet: la malattia tenuta nascosta. Perchè non ha parlato del tumore

L’ex naufraga ha affrontato un tumore in totale riservatezza, come forse è corretto per certi versi fare in casi del genere. La donna, con il prezioso aiuto della sua famiglia, ha affrontato il demone e, ora al Settimanale Nuovo ha raccontato il suo dramma.

Ha rivelato, del resto, anche il perchè ha deciso di non rendere pubblica la sua malattia: “Non ne ho mai parlato perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronti e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento”.

Samantha ha pertanto vissuto la malattia con l’amore dei suoi genitori, del marito Luca Barbato e del figlio Brando: una forza, quella che le hanno dato, assolutamente cruciale.

Solo dopo un delicato intervento chirurgico la donna ha deciso di raccontare tutto: “Ho lottato per un anno e mezzo e non ho mai voluto dire questa cosa. Sono stata frenata da quei possibili quattro stupidi che magari potevano dire ‘Ecco un’altra che parla delle sue cose per un po’ di pubblicità. Ci sono situazioni che finiscono bene come la mia e altre che non finiscono bene. Forse la gente prima di parlare dovrebbe collegare il cervello”.

E infine, la chiosa “Quando riuscirò a parlarne senza piangere e senza impietosire lo farò. Spero di dare forza e coraggio a molte donne che hanno passato quello che ho passato io”.