Tumori, intervento da record a Rom: asportata neoplasia ovarica di 45 kg

(Adnkronos) – Asportata a una donna 50enne, obesa grave, una neoplasia ovarica di 45 chili. L’intervento record all’ospedale San Filippo Neri della Asl Roma 1. Una nuova vita per la donna che all’arrivo nel pronto soccorso del San Filippo Neri presentava una circonferenza addominale di 170 centimetri con un peso totale di circa 200 chili. “Il quadro clinico della donna aveva completamente sconvolto la sua quotidianità e socialità, al punto da essere impossibilitata a compiere azioni semplici come il camminare – sottolinea una nota dell’Asl Roma 1 – Dopo una attenta valutazione multidisciplinare con chirurghi d’urgenza, anestesisti, cardiologi, pneumologi e dalle équipe infermieristiche del reparto e del blocco operatorio la paziente è stata operata con asportazione in toto della massa dall’équipe della chirurgia d’urgenza, coordinata dal direttore Irnerio Angelo Muttillo”.

“Ricoverata preventivamente per una notte nella terapia intensiva post operatoria e poi trasferita presso il reparto di degenza, dove gradualmente ha ripreso l’alimentazione ed è tornata a camminare grazie all’impegno del personale infermieristico e dei fisioterapisti, Emma – conclude la nota – si è sottoposta alla visita oncologica che non ha dato indicazioni alla terapia, ma solo al follow-up ed è stata anche inserita in percorsi di assistenza dietologica, metabolica e psicologica. Il giorno della dimissione era finalmente felice e pronta ad affrontare quella che lei stessa ha definito ‘una nuova vita’”.