Tunnel Tangenziale Est nuovamente chiuso: Casini e Leoncini (Iv), presentano un’interrogazione

“Sulla chiusura del tunnel della tangenziale Est, reso improvvisamente inutilizzabile la scorsa settimana da gravi infiltrazioni d’acqua, vogliamo vederci chiaro. Pesantissimi sono stati i disagi che hanno dovuto subire migliaia di automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico per ore, ignari di quello che stava accadendo e senza possibilità di sottrarsi all’ingorgo. Un intero quadrante della città completamente paralizzato. Ma non è solo questo. Dal punto di vista della sicurezza, la vicenda deve far scattare infatti più di un campanello d’allarme: sui materiali utilizzati per la costruzione, sui collaudi tecnici, sull’attività di manutenzione”.

“La galleria purtroppo non è nuova a problemi di questo genere, con diversi episodi di allagamento avvenuti negli ultimi anni. A questo si aggiunga che ci sono svincoli che non sono mai stati aperti, come quelli in direzione Foro Italico, altezza Collina Lanciani, e verso San Giovanni, con le uscite per via Livorno e via Michele Di Lando, che contribuirebbero a rendere molto più scorrevole la circolazione nel quadrante. Abbiamo quindi presentato un’interrogazione all’Assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, e all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, per chiedere una verifica sugli atti di collaudo e chiarimenti sul programma delle manutenzioni. Ma anche per avere informazioni sulle azioni che l’Amministrazione intende mettere in campo, dal punto di vista della viabilità, nei casi di chiusura temporanea della galleria per evitare che situazioni di paralisi del traffico come quella che si è verificata nei giorni scorsi si ripetano in futuro”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max