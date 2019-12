Turchia: pronto l’esercito per l’affondo in Libia

La Turchia sarebbe pronta ad un intervento militare in Libia per sostenere il governo contro le forze di Haftar. In ossequio alla volontà di Erdogan le forze armate sono pronte “a svolgere qualsiasi compito in patria e all’estero”, come riportato dalla sua portavoce Nadide Sebnem Aktop.

Il passo successivo passa dal Parlamento, dove si voterà la mozione per autorizzare l’impiego dell’esercito dopo l’interruzione delle attività di fine anno, quindi dal 7 gennaio 2020.