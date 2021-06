Turismo: a Maratea dal 25 al 27 giugno ‘Passione Rossa-Club Ferrari’

Promuovere il territorio della Basilicata e il turismo nella regione, lanciando un messaggio di rinascita per tutte le manifestazioni motoristiche italiane, ferme ai box da ormai diverso tempo. E’ l’obiettivo dell’evento di ‘Passione Rossa-Club Ferrari’, in programma nella splendida cornice di Maratea, in Basilicata, dal 25 al 27 giugno. Passione Rossa ad oggi è considerato il più importante sodalizio di clienti Ferrari nel mondo, con oltre 700 eventi nei 22 anni di attività. “Abbiamo scelto il Grand Hotel Pianeta Maratea e Maratea stessa, per dar vita -racconta ad Adnkronos/Labitalia Fabio Barone, presidente di Passione Rossa- ad uno dei raduni Ferrari più numerosi di questa stagione in Italia. Oltre 40 vetture del cavallino rampante, provenienti da tutto il paese, si incontreranno, dando vita ad una 3 giorni dedicata alla rossa più famosa del mondo”.

Barone, 3 volte recordman, pochi giorni fa proprio a Maratea sulla incredibile strada che porta al Cristo Redentore, si è esibito con la nuova F8 Tributo in una spettacolare scalata agli oltre 3 km di curve e tornanti, percorsa in appena 89 secondi. E l’evento di Maratea è il primo raduno stagionale di Passione Rossa che darà vita ad una serie di grandi eventi durante questo 2021. Barone parlerà del suo quarto tentativo di record del mondo alla guida di una ‘Rossa’.

Infatti il prossimo 4 settembre insieme al suo navigatore Alex Tedino, tenteranno una impresa unica nella storia, cercando di ‘battere’ Google Maps su una distanza di oltre 4000 km. L’equipaggio italiano, infatti, partendo da Roma, cercherà di raggiungere Capo Nord in solitaria impiegando meno di 49 ore, senza mai superare i limiti di velocità e ‘strizzando l’occhiolino’ ad alcune autostrade tedesche, dove non esistono limiti e su cui sarà possibile recuperare diverso tempo. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta dalle telecamere on board della vettura sui canali social di Passione Rossa e su quello personale di Barone, per il primo vero reality su ruote della storia.