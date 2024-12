TURISMO. COMUNE FIRENZE AL LAVORO PER TOGLIERE KEY BOX IN TUTTA LA CITTÀ

(DIRE) Firenze, 3 dic. – Lotta alle key box. L’operazione

annunciata dal Comune di Firenze nei giorni del G7 del turismo (e

dopo il blitz degli attivisti di Salviamo Firenze con le X

adesive sulle microcassette di sicurezza) entra nel vivo, con lo

stop e la rimozione che potrebbe azionarsi già all’inizio del

prossimo anno. Via uno dei simboli degli affitti brevi dal

centro, grazie al regolamento Unesco. E, dopo la circolare del

Viminale licenziata capo della Polizia, Vittorio Pisani, via da

tutta la città. L’orizzonte- non troppo lontano- a cui guarda la

sindaca Sara Funaro è questo, come racconta al termine del Cosp

in prefettura.

La logica del doppio binario, spiega la prima cittadina, non

cambia. In questo senso Palazzo Vecchio da una parte continua a

lavorare alle modifiche del regolamento Unesco così da stoppare,

sul fronte decoro, le key box in centro. Dall’altra, però, la

stretta al check-in da remoto imposta dal ministero dell’Interno,

dà l’appiglio per impostare la partita sul versante della

sicurezza. “La circolare sicuramente aiuta ad andare avanti in

questa direzione”, evidenzia. Come? “Stiamo valutando gli

strumenti che potremmo utilizzare” e l’ipotesi più convincente

(anche se tutta da costruire “e da approfondire”) potrebbe essere

“la modifica al regolamento di polizia urbana”.

La circolare, prosegue Funaro, “prevede la valutazione degli

strumenti e il confronto con le categorie, in particolar modo con

la Camera di commercio. Passaggi che faremo per poi riaggiornarci

con la prefetta la prossima settimana, dopo aver fatto le

verifiche amministrative sulle possibilità di modifica al

regolamento di polizia urbana”. A quel punto, una volta cambiato

il regolamento (passando per la giunta e il Consiglio) il Comune

potrà cominciare a rimuovere le key box. Anche perché, avverte,

“è abbastanza semplice controllare le scatolette poste sulle

pareti e sui portoni dei palazzi. Inoltre abbiamo un sistema che

stiamo rafforzando, il digital twin, grazie al quale riusciremo a

fare verifiche più mirate”.

Sul punto interviene anche la prefetta Francesca Ferrandino.

“La circolare ci chiede di affermare un principio che esiste da

tempo”. L’identificazione” del turista “deve avvenire ‘de visu’,

direttamente. Non si può affidare agli strumenti che ci offre la

tecnologia moderna. Ne stiamo parlando da un po’ di tempo con la

sindaca, definendo una serie di azioni per garantire

ulteriormente il rispetto della norma. E in questo c’è una

perfetta sintonia”.

La prefetta, quindi, annuncia l’avvio di “una scrematura e una

mappatura di quelle che possono essere le situazioni critiche.

Cerchiamo di capire, perché non è che tutte le strutture

