Turismo d’Arte – Nel primo quadrimestre il Paese ha registrato un incremento delle prenotazioni del +640%

Per molti, estate è sinonimo di natura, relax, temperature gradevoli e aria pura: è l’estate del vigilius mountain resort, eco-design hotel a Lana, deliziosa località a 8 Km da Merano – Alto Adige. Situato a 1500 metri d’altezza, sulle pendici del Monte San Vigilio, il vigilius mountain resort è in grado di trasportare i suoi ospiti in un luogo incantato, raggiungibile solo tramite un breve viaggio in funivia, che regala un piccolo attimo di calma, preludio alla sensazione di pace di cui si godrà una volta arrivati in cima.

Un’autentica immersione nell’arte, nell’architettura e nella storia di Venezia: Villa Barbarich è il rifugio perfetto per un soggiorno esclusivo nel cuore della campagna veneta, alle porte della Laguna. Costruita nella prima metà del ‘500 sulle sponde del fiume Marzenego, tra Mestre e Zelarino, nasce come dimora estiva della famiglia Malipiero, celebre casata del patriziato veneziano che abitò la Villa per diverse generazioni e fu tra le famiglie più influenti della Serenissima. Tra preziosi e imponenti lampadari di vetro di Murano, pavimenti in cotto antico, affreschi del XVI secolo perfettamente conservati e arredi originali del barocco veneziano (tra cui uno scrittoio appartenuto a Giacomo Casanova), è impossibile non lasciarsi trasportare in un’atmosfera unica: un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di un gioiello architettonico e un’oasi naturale del territorio veneto, a pochi chilometri da Venezia.

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, quest’estate propone tante mete in giro per il mondo per praticare un turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort. I numeri del turismo en plein air sono in costante crescita: nel corso del 2021, le vacanze outdoor hanno registrato un notevole aumento rispetto ai soggiorni in hotel. Secondo l’ultimo report rilasciato da Pitchup.com, nel primo quadrimestre del 2022 il Bel Paese ha registrato un incremento delle prenotazioni del +640% rispetto al 2021. Se si considerano i numeri del pre-pandemia, il dato positivo è nuovamente confermato, considerato che nel primo quadrimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019, l’incremento delle prenotazioni è pari al +10%. Perché allora non sperimentare questo nuovo stile di vacanza anche al di fuori dei confini nazionali? Perché non accarezzare il sogno di scoprire mete lontane ed esotiche e viverle nella loro declinazione più autentica e selvaggia? Il tutto senza rinunciare a comfort e servizi all’avanguardia.

