Turismo e disabilità,  Ciani (Demos): “Esenzione tassa soggiorno per persone con disabilità è un atto importante”

Turismo e disabilità, Ciani (Demos): “Esenzione tassa soggiorno per persone con disabilità...

“Abbiamo approvato oggi in Assemblea Capitolina una modifica al Regolamento del Contributo di soggiorno che prevede anche l’esenzione del pagamento per le persone con disabilità grave e per i loro caregiver” afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani.

“Nell’ambito di un provvedimento importante per il turismo della nostra città, ritengo che esentare dal pagamento le persone più fragili e quelle che si occupano di loro sia un atto determinante per evidenziare che la prima attenzione è quella alla persona, alla sua accoglienza, alla tutela del suo benessere, alla garanzia delle sue necessità.

Ritengo che questo atto sia un segnale per sottolineare la centralità dei bisogni e delle esigenze, ma anche dei desideri delle persone fragili. Una possibilità per andare incontro alla qualità della vita di chi combatte ogni giorno battaglie durissime. Un altro modo di essere al loro fianco in queste battaglie” conclude Ciani.

