Turismo – “Il 46% dei crocieristi ha tra i 18 ed i 45 anni, calano coppie e famiglie mentre salgono i single”

Nata come offerta di vacanza esclusiva per benestanti, nel corso dei decenni, grazie soprattutto alla costruzione di vere e proprie ‘navi-quartieri’, oggi una vacanza in crociera è alla portata di tutti. Anzi, com vedremo, spesso è talmente appetibile l’offerta, da attrare sempre in maggior misura giovani e famiglie. Turismo – Sempre più single scelgono la crociera, il tour operator: “spendono un 60% in più rispetto ad una famiglia di tre persone” Ma non solo, come rivela uno specifico studio condotto dal noto web tour operator, Vamonos-Vacanze.it, sale dal 7% al 22% il numero dei single che nel 2023 partirà in crociera, mentre calano le coppie (dal 54% al 45%) e le famiglie (dal 39% al 33%). Una notizia ‘felice’ per gli armatori perché, mediamente, è provato che “Una volta a bordo, i single spendono un 60% in più rispetto ad una famiglia di tre persone”. Turismo – Entro la fine di giugno si trovano ‘crociere luxury’ (con tanto di tour leader dedicato), che partono da 599 euro Dunque sono i single, i nuovi crocieristi del 2023 che, come spiegano gli analisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), questi ultimi “Prediligono cabine vista mare ed hanno un maggiore entusiasmo di partire, con gli amici o anche da soli, spendono di più rispetto alle coppie o alle famiglie: 3.654 euro pro-capite”. Del resto, si parla di ‘crociere luxury’ (con tanto di tour leader dedicato), partono da 599 euro (come in Spagna e Francia a giugno) oppure da 999 euro nel caso di MSC in Grecia (tra Mykonos, Santorini e Montenegro). In quanto ai brand di punta che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, con ben 4 milioni di crocieristi previsti, spicca tra tutti MSC, che è anche il partner preferito di Vamonos-Vacanze.it: prossime partenze per Spagna, Ibiza e Francia dal porto di Genova dal 24 giugno al primo luglio (799 euro) oppure dal porto di Civitavecchia dal 25 giugno al 2 luglio (799 euro). Turismo – Sono ormai superati i tempi in cui le crociere erano considerate vacanze per over-60, un’icona alimentata dalla nota serie tv ‘Love Boat’, oggi è roba da giovani” Così, confermano gli analisti della piattaforma dedicata alle vacanze, “Quest’anno abbiamo ricevuto prenotazioni record ed esaminando l’evoluzione del comparto negli ultimi 23 anni abbiamo riscontrato forti segnali di crescita”. Oggi, proseguono, “Sono ormai superati i tempi in cui le crociere erano considerate vacanze per over-60, un’icona alimentata dalla nota serie tv ‘Love Boat’ i cui protagonisti —appunto— non erano proprio giovanissimi. Oggi, invece, la crociera è roba da giovani: il 46% dei crocieristi ha tra i 18 ed i 45 anni ed il 18% ha tra i 18 ed i 25 anni”. Turismo – Calano dunque coppie(dal 54% al 45%) e le famiglie (dal 39% al 33%), mentre sale il numero dei single (dal 7% al 22%), pronti ad affrontare flirt ed avventure A riprova di tutto ciò, si legge nello studio redatto da Vamonos vacanze.it, calano dunque coppie (dal 54% al 45%) e le famiglie (dal 39% al 33%) mentre, come spiegato, sale il numero dei single (dal 7% al 22%) che nel 2023 partiranno in crociera: una percentuale che nei mesi estivi sale al 27%, con una spiccata propensione da parte dei single a flirtare proprio durante una crociera (62%). Max