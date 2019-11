Turismo, “Mille e una Roma” al World Travel Market di Londra

Torna l’appuntamento turistico londinese del World Travel Market (WTM), dove da oggi al 6 novembre la Capitale presenta la sua offerta con uno stand evocativo, “Mille e una Roma”.

Protagonisti dell’area espositiva dedicata alla Città Eterna nello spazio ENIT, 20 operatori romani, rappresentativi della migliore hotellerie cittadina e dei pacchetti turistici più innovativi.

L’offerta turistica di Roma si gioca sulla diversificazione dei percorsi e sui prodotti d’interesse per il mercato anglofono: grande rilievo quindi agli alberghi fascia lusso, alla dimensione congressuale, ai tour operator di incoming e agli itinerari meno conosciuti della città. Tra le proposte sportive, per la prima volta in assoluto, anche la bigliettazione per i grandi eventi calcistici proposta dall’AS Roma.

“Grandi occasioni quelle prospettate dalla 40esima edizione di questa fiera, tra le maggiori di settore nel panorama mondiale: l’evento è partecipato da oltre diversi 180 Paesi, 11mila buyer e una nutrita rappresentanza della stampa di settore. Per questo è importante esserci: dal WTM scaturiscono sempre ottime prospettive di business per le nostre imprese del turismo e per la nostra città. La partecipazione alle fiere internazionali , tra l’altro, resta uno dei cavalli di battaglia della nostra strategia di marketing che troverà una definizione completa con la stesura di FUTOUROMA, il Piano Strategico del Turismo di Roma 2019>2025. In questo quadro, la promozione all’estero è parte integrante delle policy individuate per attrarre flussi sostenibili e di qualità. Di qui la nostra scelta di puntare su una Roma diversa, che può essere quella dello sport, della convegnistica mondiale, delle oasi naturalistiche e dei grandi eventi”, dichiara Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.