Turista morta ad Amalfi, Borrelli condivide video choc dell’incidente in mare

(Adnkronos) – Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli pubblica su Facebook il video choc dell’incidente tra un veliero e un motoscafo in Costiera Amalfitana, costato la vita alla turista americana di 45 anni Adrienne Vaughan giovedì scorso. Nelle immagini, il momento dell’impatto visto dalla prospettiva degli ospiti del veliero di 40 metri sul quale si festeggiava un matrimonio. A bordo circa 80 persone tra tedeschi e americani che all’improvviso si accorgono dell’impatto e tra urla e preoccupazione notano le persone cadute in mare e il motoscafo incastrato sulla prua. “Avviene in mare quello che già avviene per le strade senza alcun rispetto delle regole. Chi ha responsabilità paghi”, scrive Borrelli nel lungo post che accompagna il video.

“È risultato positivo ai test tossicologici lo skipper dell’imbarcazione che ieri, nelle acque della Costiera amalfitana, è finita contro un veliero provocando la morte di una turista americana. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai militari della Capitaneria di Porto di Salerno. La vicenda – si legge nel post – ha provocato lo sdegno di tanti cittadini che hanno inviato al deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli il video dell’incidente dove si può riscontrare in che condizioni viaggiasse l’imbarcazione protagonista del grave incidente”.

“Questa vicenda è inaccettabile e ho chiesto maggiori controlli in mare. Chi ha causato questa tragedia – dichiara il deputato – deve risponderne nelle sedi opportune. Non è accettabile che avvenga in mare quello che già avviene per le strade senza alcun rispetto delle regole e senza alcuna attenzione ai minimi criteri di sicurezza. Bisognava che avvenisse una tragedia per capire che non si può andare avanti in questa direzione. Sono molto amareggiato ed esprimo pubblicamente le condoglianze alla famiglia della vittima”.

Molti cittadini della Costiera Amalfitana, si legge ancora, “hanno chiesto di pubblicare il loro sdegno per la situazione della gestione del mare sul loro territorio: ‘Deputato Francesco Emilio Borrelli una signora ha perso la vita ieri in costiera amalfitana precipitando dall’imbarcazione e finendo dritto sull’ elica in azione di una imbarcazione che ha speronato il suo mezzo. Ha perso la vita davanti agli occhi dei figli piccoli. Una tragedia che si poteva evitare se solo esistessero maggiori controlli. Il conducente della barca è risultato positivo a droga e alcol. Non è ammissibile che una giovane donna debba perdere la vita perché nel mare della costiera amalfitana ognuno fa quello che vuole. La prego intervenga lei. I cittadini della costiera amalfitana chiedono maggiori controlli sia via terra che via mare. Se facessero test a sorpresa a tutti la maggior parte sarebbe già in galera. La prego intervenga lei. I cittadini della costiera amalfitana chiedono maggiori controlli sia via terra che via mare'”, il messaggio inviato a Borrelli e ripreso dal deputato sul social.