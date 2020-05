Tutta Salute #NoFake oggi 22 Maggio su Rai3: differenza notizie vere o false, coronavirus, task force Rainews

Con Tutta Salute oggi ritorna l’importante e apprezzato appuntamento con #NoFake sempre su Rai3: il noto appuntamento che prova a fare chiarezza, specie in questi giorni complicati e tesi per via del coronavirus, su quelle che sono le notizie vere da quelle invece false.

Ad esempio, come si fanno a distinguere le fake verosimili da quelle che invece sono le realtà ufficiali? Oggi in particolare si parlerà delle false notizie mediche ma anche della sperimentazione. Andiamo a scoprire cosa e come.

Tutta Salute #NoFake oggi 22 Maggio su Rai3: orario e temi

Tutta Salute rinnova #NoFake, l’appuntamento settimanale, realizzato in tandem con la task force guidata da Antonio di Bella, Direttore di RaiNews, che ha come target quello della lotta alle false notizie.

L’apprezzato appuntamento ritorna su Rai3 oggi venerdì 22 maggio, alle 11.00.

La puntata si apre oggi con il giornalista Gerardo D’Amico, che farà il punto sulle fake diffuse in questa settimana sul Coronavirus.

A dare chiarimenti sule informazioni “dubbie” e a spiegare le cure in fase di sperimentazione per il Covid19, sarà il professor Giuseppe Novelli, Docente di Genetica Medica presso l’Università Tor Vergata di Roma, che sarà in linea via skype con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

E in seguito, con Flavio Caroli, storico dell’arte, si ampia il dibattito discutendo di “falsi d’autore” e di come gli artisti del passato hanno rappresentato le pandemie.

Ma si parla anche di tanto altro, a livello medico e di cure per i disagi di stagione: per esempio, con il caldo tornano le zanzare, e noi come possiamo difenderci? E ancora: col caldo possiamo trasmettere di più o di meno il virus da persona a persona? Farà chiarezza Flavia Riccardo, epidemiologa presso l’Istituto Superiore di Sanità, ospite di Carlotta Mantovan.

