‘Tutto il mio folle amore’, Salvatores racconta padre e figlio ‘on the road’

Ne avevamo parlato alcune settimane fa (in occasione della Mostra del Cinema di Venezia), ed ora – venerdì prossimo – si accinge a debuttare nelle sale cinematografiche. Liberamente ispirato al libro di Fulvio Eras (‘Se ti abbraccio non avere paura’), a sua volta colpito dalla reale storia del bellissimo viaggio in Harley di padre e figlio (autistico) in SudAmerica, ‘Tutto Il Mio Folle Amore’ (titolo che a sua volta si rifa ad una nota canzone firmata da Modugno e Pasolini), è stato girato dal regista da Oscar Gabriele Salvatores.

Nella pellicola spetterà al bravo Claudio Santamaria, e all’esordiente Giulio Pranno ripercorrere quella bellissima avventura che qui, regalando un po’ di fantasia alla storia, si arricchisce di altri protagonisti come Valeria Golino e Diego Abatantuono. Se nella realtà la vicenda punta l’accento ‘sul coraggio’ di un padre deciso a godersi ‘liberamente’ il figlio, qui invece Santamaria finisce ‘on the road’ suo malgrado, per di più rincorso dalla sua ex compagna attraverso i Balcani. L’occasione sarà perfetta per far sbocciare un rapporto ‘impossibile’.

Max