TV, Mediaset cambia l’ordine dei canali. Come vedere Rete 4, Canale 5, Italia 1 e 20

Stravolgimento Mediaset in tema di frequenze dei canali. La Tv del Biscione cambia per sempre l'ordine dei canali.

Mediaset rimodula i suoi principali canali generalisti. In particolare si tratta della decisione di spostare l’intera numerazione. Cosa signiifica? Che Rete 4, Canale 5, Italia 1 e Canale 20 cambiano posizione.

Si tratta delle versioni in alta definizione che vanno a sostituire le rispettive controparti Standard, delle quali prendono ora il posto assestandosi ai numeri 4, 5, 6, e 20.

Con l’arrivo del nuovo DVB T2 non solo dunque si dovrà o cambiare TV o provvedere a nuovi decoder ma anche rivedere un po’ l’ordine delle numerazioni standard.

In pratica, si passa alla visione HD diretta per tutta la programmazione locale e per quella RAI e Mediaset. Cosa implica questo per i clienti?

Nel particolare, gli attuali canali di tipo HD vanno a prendere il posto delle rispettive versioni SD. Le versioni di alta qualità erano da tempo posizionate dai numeri 500 in avanti. Ora troveremo i canali Mediaset HD nei più comodi 4 – 5 – 6.

I canali in definizione standard continuano ad essere disponibili. Si consiglia comunque di risintonizzare il decoder. Riassumendo, il cambio sarà questo:

Canali HD: numeri 4 – 5 – 6 – 20

Canali SD: numeri 504 – 505 -506 – 520