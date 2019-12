Tv, Pezzi Unici, indiscrezioni sul bis: ascolti boom, pubblico in attesa. Ecco cosa succede

Alla luce del grande consenso di pubblico ottenuto, potrebbe esserci il bis di Pezzi Unici. Il successo della fiction di Rai 1 Pezzi Unici, che si è conclusa, ha portato una media di ascolti particolarmente elevata e indicativa.

Sarà il viatico per un bis per questa fiction cattura share e consensi? E’ ancora presto per dirlo ma, stando ai rumors, qualcosa potrebbe già bollire in pentola in tal senso. Cosa succede? Ecco le indiscrezioni.

Tv, Pezzi Unici, si lavora sul bis: ascolti boom, ecco le novità

Con una media del 20% di share ed un andamento in ascesa, l’interesse che la vicenda di Vanni (Sergio Castellitto) e dei suoi studenti ha catturato il pubblico. I record di ascolti sono molto più invoglianti se si analizza la tipologia del prodotto.

Infatti si tratta di un formato fiction piuttosto diverso dagli standar Rai, e questo avrà fatto riflettere in molti dalle parti di Viale Mazzini. Al momento dei saluti, pur se non appaiono notizie ufficiali in merito a una seconda stagione, si evince come il dato medio auditel possa essere un forte indizio circa il bis.

A questo si incastrano le parole della regista Cinzia TH Torrini

la quale aveva parlato di un nuovo capitolo di fatto già nell’aria. Recentemente infatti, come ha riportato la Nazione, la regista ha detto: “Lo abbiamo proposto alla Rai, chissà che non ci rivedremo presto…”

Aggiornamento ore 7,30

Sembra del resto che gli autori abbiano parecchie idee e intuizioni circa l’evoluzione della storia, così come le realtà collaterali legate a ognuno dei personaggi che ha reso possibile il successo di Pezzi Unici.

Al di là del il mistero sulla morte del figlio di Vanni, pare infatti abbastanza naturale immaginare interessanti nuovi scenari in relazione alle ‘relazioni’ tra Jess (Lucrezia Massari), Lapo (Leonardo Pazzagli), Valentina (Carolina Sala) così come vale per Elia (Moisé Curia) e la stessa Erica (Anna Manuelli).

Aggiornamento ore 11,39

Il futuro della fiction è anche legato alle varietà tematiche che possono costruire gli autori anche in base alle relazioni emotive dello stesso Vanni. Nel mezzo della storia infatti c’è anche tutto ciò che è possibile ricreare intorno alle difficoltà relazionali tra Vanni e la moglie Chiara (Fabrizia Sacchi), e il complicato vincolo con Anna (Irene Ferri).

La fiction, lo si ricorda, nasce da un progetto della Indiana Production che ha avuto la bravura di intuire come si potesse narrare agli italiani la realtà, purtroppo non valorizzata quanto merita, dell’artigianato. C’è anzi chi sostiene che sia proprio questo il vero motivo portante attorno a cui costruire un possibile bis.

Vale a dire continuare il racconto su questa tematica, offrendo alla Rai la chance di allargare in un altro ambito il valore del cosiddetto servizio pubblico.

aggiornamento ore 13,19