TV pirata IPTV a rischio: Sky gratis e in streaming illegale potrebbe non vedersi mai più. Ecco perchè e da quando

Tutti quelli che usano le IPTV potrebbero arrabbiarsi ma, nei fatti, dovrebbero ben sapere che si tratta di una truffa e di una visione illegale, per la quale si rischiano multe salate e anche a volte il carcere.

Le IPTV, le TV che rubano i segnali dei network autorizzati a trasmettere eventi in esclusiva, rischiano di perdere infatti una gran fetta di pubblico perchè stanno perdendo una fetta corposa del loro illegale bouquet. Quale? Semplice, quella di Sky.

TV pirata IPTV a rischio: Sky gratis e in streaming illegale potrebbe non vedersi mai più. Ecco cosa sta accadendo contro la truffa televisiva

Dalle IPTV Sky gratis potrebbe svanire per sempre. Sono stati infatti promossi e sviluppati in casa Sky e dalle altre aziende del settore dei programmi di intervento e di tutela che stanno mettendo in ginocchio i pirati: le l’IPTV potrebbe definitivamente scomparire lasciando gli utenti senza la variante clandestina e illegale delle trasmissioni in esclusiva.

Del resto l’IPTV e la pirateria hanno raggiunto numeri fin troppo elevati. Sottraendo mercato (e dunque introiti) ai network legali, le tv pirata mettono in crisi un mercato da cui altri settori, quasi nell’interezza, dipendono sul piano finanziario.

Basti pensare al calcio, che in molti paesi come l’Italia si sostiene coi proventi dei diritti tv.

Attualmente sono tante le persone che usano tale piattaforma non legale per aggirare Sky o magari DAZN. Proprio per questo l’IPTV è diventata oggetto di lotta. Occorre fermare la illegalità.

Tramite nuovi strumenti, i network riescono a identificare chi trasmette e chi riceve il segnale per perseguirli per legge. Chi usa l’IPTV rischia grosso.

Sono infatti in arrivo nuove multe salate per chi usa la piattaforma pirata pari a migliaia di euro. Inoltre gli analisti delle Pay TV dicono che dal prossimo anno i flussi video potrebbero essere codificati e perseguitati.