Tv – Valeria Marini nel cast di’ Tale e Quale Show’ grazie alla sua nuova hit ‘Baci Stellari Besame’ (VIDEO)

Valeria Marini torna a cantare la sua estate ‘stellare’ tra cerchi di fuoco, piogge di stelle e balletti ispirati al ‘Tuca Tuca’ di Raffaella Carra’. E’ infatti già un successo mediatico e di pubblico, il nuovo tormentone estivo dell’ex primadonna de Il Bagaglino, che dopo ‘Me gusta la vita estrellada’ e ‘Boom’, torna protagonista anche dell’estate 2022 con il suo nuovo brano ‘Baci stellari, Besame’, un inno per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci, un ritorno alla gioia e a una vita stellare.

Valeria Marini: “La musica unisce tutti dando la carica per vivere con ottimismo!”

Come spiega la simpatica ‘soubrette’: “La musica unisce tutti dando la carica per vivere con ottimismo! Credo che ‘Baci Stellari Besame’ rappresenti questo e il motivo per cui stia piacendo così tanto credo dipenda dal suo ritmo capace di trasmettere gioia di vita ed energia stellare di cui, in un periodo come questo, abbiamo tutti bisogno. Abbiamo voglia di condividere, sognare, abbracciare chi amiamo e di… ‘baci stellari’. Il balletto della canzone è ispirato al ‘Tuca Tuca’ della ‘Stella tra le Stelle’: Raffaella Carrà. E sono orgogliosa che sui social sia diventato un tormentone che ormai ballano e cantano tutti!! Dai più piccoli ai più grandi”.

Valeria Marini, il video della sua nuova hit è stato girato nela Lazio fra Terracina e Fondi

Il video di “Baci stellari, Besame” (Francesco Spizzirri coreografo), è stato girato in due location: la prima è l’Holiday Village di Fondi e la seconda il JetSetClub di Terracina con la partecipazione di artisti che insieme a Valeria hanno realizzato coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi.

Il brano, prodotto da Joseba Label e scritto da Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa e Marco Passarelli, vede la partecipazione del grande artista cubano Shainy El Brillante che introdurrà all’interno del brano dei cori gitani meravigliosi.

Parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza.

Ecco il link dove poter vedere in anteprima il videoclip 'Baci Stellari' (per la regia della stessa Valeria Marini):

https://youtu.be/V_8Q1jHLi8A

Valeria sui social:

TIKTOK: https://vm.tiktok.com/ZMN15tHMY/

IG: https://instagram.com/valeriamarini

