TV8, stasera 13 Maggio ecco Ex. Tutto il mondo fuori su Nove: orari, trama, anticipazioni

Programmazione variegata per due dei canali generalisti che da tempo si sono messi in concorrenza con Rai e Mediaset e con la stessa La7: stiamo parlando di TV8 e del canale 9 che anche questa sera, 13 Maggio 2020 propongono un tandem di proposte differenti che cerca di accaparrarsi il maggior numero di punti percentuali di share.

Che cosa vedremo dunque sui due canali oggi 13 Maggio 2020. Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera 13 Maggio su TV8, ore 21.30 ecco Ex

In questo caso parliamo del noto film di Fausto Brizzi del 2009, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Cécile Cassel, Cristiana Capotondi, Claudio Bisio e Nancy Brilli.

Un cast molto variegato per una pellicola ampia, di ampio respiro e storie diverse ma su un unico tema: tante storie intrecciate, un solo filo comune che è quello della separazione nelle coppie e quello statuto particolare che gli amanti di un tempo rivestono nella nostra storia personale, quello di essere “ex”: ex mariti, ex fidanzati, ex amanti.

Nove, ore 21.25: Tutto il mondo fuori – 1^Tv

Tre detenuti nel carcere di Padova “Due Palazzi”, tre uomini dalle storie diverse tra errori e rinascita: è sul loro racconto che si basa Tutto il mondo fuori, il documentario diretto da Ignazio Oliva, scritto con la collaborazione di Mons.

Dario Edoardo Viganò e Don Marco Pozza, in prima tv sul Nove, ispirato all’Articolo 27 della nostra Costituzione, evidenzia la funzione rieducativa dell’istituzione carceraria.

Le riprese del documentario sono terminate prima dell’emergenza coronavirus e la scelta di mandare in onda il progetto ora sembra aver un valore ancora più significativo.

Il Cappellano del carcere Don Marco Pozza, scrittore e giornalista, seguito dalle telecamere, conduce dunque i telespettatori in un mondo ancora poco noto, e incontrerà il Direttore del carcere, gli agenti di polizia penitenziaria, i detenuti e i loro cari, per raccontare le difficoltà della vita carceraria, l’importanza del lavoro come veicolo di riscatto e i desideri per un futuro colmo di speranza.