Tweet pro Putin, olandese De Graaf fuori da gruppo Ue Identità e Democrazia

(Adnkronos) – Marcel de Graaf, eurodeputato olandese, non fa più parte del gruppo Identità e Democrazia, presieduto dal leghista Marco Zanni in cui siedono sia la Lega che il Rassemblement National di Marine Le Pen. Id “prende nota del fatto che de Graaf lascia il gruppo, dopo essere stato informato di essere stato sospeso”. La decisione di sospendere De Graaf è stata presa giovedì scorso, a causa delle sue ripetute dichiarazioni “provocatorie” via social sulla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, guerra che il gruppo Id “condanna”.

Con dichiarazioni come “‘vai Putin vai’ – spiega Id – e una serie di tweet simili, de Graaf non può in alcun modo rappresentare il gruppo”. De Graaf è stato eletto nelle liste del Pvv (Partij voor de Vrijheid, Partito per la Libertà), il partito nazionalista di Geert Wilders, ma è passato al Fvd (Forum per la Democrazia, Forum voor Democratie) nel gennaio scorso: Id confida che il Pvv possa tornare nel 2024 nel Parlamento Europeo con una “delegazione forte”. I membri del gruppo Id, conclude Identità e Democrazia, devono “accettare” il fatto che altri membri e delegazioni non devono essere “danneggiati” da posizioni “inaccettabili e oltraggiose”.