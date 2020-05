Twitch: cos’è e come funziona la piattaforma di streaming video

Si sta parlando sempre di più di un nuovo fenomeno da streaming: il suo nome è Twitch. Ma che cos’è in particolare?

Twitch è una piattaforma di streaming video che sembra destinata a raccogliere in questa fase un crescente successo. Ma come funziona? E quando e come nasce? E come si fa ad iscriversi? Sono molte le domande. Proveremo a rispondere.

Twitch: cos’è e come funziona, gratis o pagamento, dispositivi compatibili, come si usa, cosa vedere

Dunque Twitch cos’è? Cosa si può vedere, ed è gratis o a pagamento? Molti si chiedono anche quali siano i dispositivi compatibili e come si faccia tecnicamente ad usarla.

In poche parole Twitch è una piattaforma di live streaming, nata nel 2011 come spin off della più generica Justin.Tv da Justin Kan ed Emmett Shear. Comprata nel 2014 da Amazon, conta oggi 17,5 milioni di visitatori al giorno.

Twitch.tv è visto come una sorta di “paradiso degli sviluppatori”: progettata come piattaforma per condividere sessioni di videogiochi in modalità live e per creare una community sui giochi, si è arricchita con il tempo anche di altre categorie e contenuti.

Twitch, come funziona e cosa offre

La piattaforma più amata dai gamer di proprietà Amazon, al contrario di altri strumenti come YouTube, ha il proprio punto di forza nei live. Ognuno può iscriversi e realizzare delle dirette, ma anche guardare i live degli altri streamers o conversare tramite la chat.

Tra i tanti argomenti, molto gettonati sono gli esports, vale a dire gli sport elettronici: dunque partite live, tornei, replay dei momenti più belli.

Twitch, elento di tutti gli argomenti

Su Twitch.tv sono riscontrabili live e video, in italiano e in altre lingue, sui vari argomenti. In particolare:

giochi

musica;

talk show;

sport;

viaggi e outdoor;

quattro chiacchiere;

cibi e bevande;

eventi speciali.

Twitch, come creare un account? Si paga?

Molti si chiedono come si fa a iscriversi a Twitch? Ebbene, per creare un account su Twitch è semplice. Occorre solo scegliere un nome utente, inserire una password, la data di nascita, un indirizzo email ed ecco fatto.

È possibile utilizzare Twitch.tv gratuitamente, ma vedendo la pubblicità. Non occorre registrarsi per vedere i live, che sono comunque accessibili; ma grazie a un profilo Twitch di base gratuito è possibile fare alcune cose in più. Ovvero:

comunicare tramite la chat;

sapere quando uno streamer è online;

seguire gli streamer preferiti con donazioni e abbonamenti al canale;

fare delle dirette.

Twitch prevede in verità anche degli abbonamenti ai vari canali, che eliminano gli spot e offrono anche tutta una serie di vantaggi. Ogni canale decide in modo autonomo: ciò che viene offerto da Twitch e la possibilità di guardare i contenuti multimediali senza la pubblicità. Qualora lo streamer non abbia previsto altro per i suoi abbonati, non ci saranno benefici ulteriori.

Ci sono due modi per abbonarsi: tramite Twitch Prime oppure attivando un abbonamento mensile a pagamento.

