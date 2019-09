Twitter blocca pubblicazione tweet via SMS: rabbia utenti per lo stop a una funzione molto usata dagli utenti

Twitter blocca pubblicazione tweet via SMS: rabbia utenti per lo stop a...

Twitter corre ai ripari rispetto ad un abuso di hacker, e lo fa prendendo una decisione risoluta che prevede la cancellazione di una funzione specifica: e la scelta non piace agli utenti.

Perchè? Proprio in quanto si tratta di una performance che piace molto agli utenti iscritti a twitter. Di quale si tratta? E’ presto detto.

Twitter blocca pubblicazione tweet via SMS: rabbia utenti per lo stop. Motivo: ragioni di sicurezza e privacy

La funzione, poco conosciuta ma molto apprezzata, che è stata per il momento ‘bandita’ è quella che riguarda il legame tra i tweet e gli SMS. Ovvero?

Il social network Twitter ha infatti deciso di eliminare una funzione considerata pericolosa per ragioni di riservatezza e che però, benché poco conosciuta, è molto usata e apprezzata dagli iscritti.

Si tratta della funzione che consente pubblicare tweet via SMS. Come comunicato dall’azienda, questa funzione sarebbe stata sospesa in via temporanea, e per ragioni di sicurezza.

La ragione è dovuta all’uso abusivo di questa funzione da parte di hacker sul profilo del CEO della piattaforma, Jack Dorsey. Al momento non è dato sapere se, e per quanto tempo, questa applicazione sarà bloccata.

La nota vicenda dell’hackeraggio del profilo Twitter del leader della piattaforma, Jack Dorsey ha visto degli sconosciuti pubblicare post razzisti con frasi minacciose.

Il caso che ne è seguito è stato colossale. Di conseguenza Twitter è corsa ai ripari.

La comunicazione della sospensione della funzione è arrivata attraverso il profilo Twitter Support. L’azienda mira a proteggere gli account da eventuali attacchi, simili a quello avvenuto a Dorsey.

Questa la comunicazione: “abbiamo temporaneamente sospeso la possibilità di pubblicare tweet via SMS per proteggere gli account degli utenti“.