Twitter Down, il social network non funziona: problemi durante Sanremo 2020

Twitter non funziona oggi, venerdì 7 febbraio 2020. Da diversi minuti il social network di micro blogging Twitter è in crash, la piattaforma non accetta nuovi tweet. A riportare i problemi i numerosi utenti che in questi minuti stanno tentando di utilizzare l’app per smartphone di Twitter e la versione desktop del celebre social media per commentare il Festival di Sanremo 2020.

Sono migliaia gli utenti che in questi minuti stanno tentando di utilizzare Twitter per commentare la famosa kermesse musicale condotta da Amadeus con l’hashtag #Sanremo2020 e #Sanremo70. Tentando di visualizzare gli ultimi tweet su Sanremo, infatti, si nota che il numero di messaggi pubblicati è davvero ridotto rispetto al solito, questo proprio a causa degli errori che in queste ore stanno impendendo agli utenti di scrivere e pubblicare nuovi tweet.

Problemi di connessione per Twitter nella serata di venerdì 7 febbraio 2020. Provare a seguire la quarta serata di Sanremo 2020 tramite Twitter al momento risulta impossibile: il social network di microblogging sta registrando pesanti problemi che impediscono di condividere nuovi messaggi tramite gli hashtag ufficiale del Festival #Sanremo2020 e #Sanremo70. Il problema in generale non è collegato solo al Festival al Teatro Ariston ma relativo a tutta la piattaforma a livello globale, come sottolineato anche dal servizio DownRightNow che riporta segnalazioni da tutto il mondo.