Twitter Down, il social network non funziona: “Qualcosa è andato storto”

Twitter non funziona oggi 20 aprile 2020. Da qualche minuto il social network di micro blogging Twitter risulta offline. Provando ad accedere al portale Twitter.com tramite PC destkop o via app per smartphone Android e iPhone non si riesce a caricare il Feed con i tweet pubblicati dagli utenti. Il sito web di Twitter riporta il seguente messaggio di errore: “Qualcosa è andato storto”. Stavolta è proprio il caso di dirlo #TwitterDown.

Twitter Down: problemi e crash oggi, 20 aprile 2020

Twitter Down oggi pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020. Poco dopo le ore 16 il social network di micro blogging è andato in tilt. A riportati i gravi problemi di connessione alla piattaforma è intervenuto anche il servizio online DownDetector.it che evidenzia gravi disservizi.