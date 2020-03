Twitter integra le storie, arrivano i fleets: come funzionano

Anche Twitter implementa le storie, o stories. Il noto social network ha infatti deciso di allinearsi agli ‘competitor’ introducendo la funzionalità inserita inizialmente da Snapchat e che ha poi spopolato su Instagram. Un pensiero, sempre in 280 caratteri in questo caso, una foto o una GIF, tutto per 24 ore. Poi l’oblio, come succede già in tutti gli altri casi.

Le storie di Twitter, che sono chiamate fleets, sono una novità importante per il social dei cinguettii, che finora stanno testando solo sul territorio brasiliano, per capire se possa essere un’implementazione utile al resto del mondo. Il funzionamento è pressoché identico a quello che ne hanno fatto gli altri social, così come il modello visivo.

Come funzionano i fleets di Twitter

Twitter si aggiorna quindi e introduce le storie, anzi i fleets, che presto potrebbero arrivare in tutto il mondo dopo il test sul territorio brasiliano. Stesso funzionamento, stesso principio: ogni pensiero o immagine condivisa durerà 24 ore prima di sparire. Al momento ci sono alcune restrizioni relative all’impossibilità di ripostare i fleets e aggiungere reazioni direttamente.

Si potrà infatti rispondere all’utente tramite messaggio diretto. Anche il funzionamento sarà molto simile a quello utilizzato dagli altri social: sopra al feed principale apparirà infatti una barra che indicherà gli utenti che hanno aggiunto fleets, che potranno essere inserite semplicemente premendo la foto profilo. Twitter si aggiorna: le storie ora cinguettano e presto potrebbero arrivare in tutto il mondo.