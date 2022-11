Twitter, Musk rinvia spunta blu a pagamento al 29 novembre

(Adnkronos) – La spunta blu a pagamento su Twitter riparte dal 29 novembre. Elon Musk, proprietario della compagnia, ha comunicato la sua decisione di rinviare al 29 novembre la svolta. “Stiamo posticipando il lancio di ‘Blue Verified’ al 29 novembre per assicurarci che sia solido come una roccia”, ha twittato il magnate. La decisione di Musk arriva dopo alcuni giorni in cui gli utenti del social network che hanno scelto di pagare 7,99 dollari al mese hanno dichiarato di non poter accedere alle funzioni di “Twitter Blue”.

Il nuovo modello di pagamento proposto dal miliardario sarebbe stato sospeso dopo una valanga di spunte blu ‘pirata’: molti utenti hanno acquistato il simbolo diventando user verificati solo per impersonare celebrità o compagnie, danneggiando la reputazione di aziende o personaggi pubblici. Come aveva fatto fino alla cessazione dell’attività, Twitter Blue include funzioni aggiuntive a cui possono accedere solo gli abbonati. Tra queste, la possibilità di personalizzare l’icona dell’app e il tema dell’account, di attivare la modalità di lettura o di creare cartelle di elementi salvati dal profilo, nonché l’accesso anticipato alle funzioni di prova, come la modifica dei tweet. L’abbonamento prevede anche meno pubblicità.

Nel frattempo, uno dei principali cambiamenti è il significato del segno di spunta blu. Il badge non si riferisce più solo agli account verificati come “attivi, degni di nota e autentici”, ma indica anche che l’account ha un abbonamento attivo a Twitter Blue, come spiega l’azienda nella pagina di abbonamento dedicata.