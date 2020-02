Two Twins: chi sono Valerio e Fabrizio Salvatori, i gemelli di Avanti un altro

Valerio e Fabrizio Salvatori sono due personaggi televisivi, noti come personaggi televisivi del “Salottino” del programma Avanti un altro sotto il nomignolo di Two Twins.

Two Twins: chi sono Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, età, fidanzate, Instagram, vita privata e curiosità dei gemelli di Avanti un altro

Nati nel 1995 a Fermo, i due gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori sono dei personaggi televisivi davvero iconici con la loro immagine particolarmente impattante. Barba rossiccia e folta, vestiti sempre allo stesso modo, sono diventati delle figure molto popolari e amate come i Two Twins nel Salottino di Avanti un altro.

Entrambi sono appassionati del mondo dello spettacolo e della radio, hanno lavorato infatti come vocalist e Dj nelle Marche, prima di iscriversi all’Accademia Radiotelevisiva Italiana a Roma.

Oltre ad Avanti un altro, i due gemelli sono laureati in Economia, hanno partecipato a programmi come Le Iene e Sbandati e hanno lavorato spesso anche come modelli, ricoprendo il ruolo di testimonial per tanti marchi noti.

Nella loro carriera anche l’ideazione e la conduzione del programma Epic Twins sul Canale 124 di Sky, mentre nel 2020 partecipano come concorrenti a Pechino Express. I Two Twins hanno un seguitissimo profilo Instagram, ma da esso non si evince se siano fidanzati o meno.