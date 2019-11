Uber, Londra stoppa tutto: “Elevato rischio sicurezza”

Uber non sarebbe un’azienda “adatta e in grado” di fornire i suoi servizi di trasporto. E’ quanto avrebbe concluso la TfL (Transport for London) la quale, per la seconda volta dal suo avvento nel capoluogo britannico, ha ritirato ad Uber la licenza.

In particolare, rivela il ‘Financial Times’, a mettere “a serio rischio la sicurezza dei passeggeri”, oltre 14mila corse registrate tra fine 2018 ed inizio 2019, con passeggeri trasportati da autisti non autorizzati. Una situazione molto rischiosa per la quale, ha concluso la TfL, non vi sono garanzie che Uber possa riuscire ad arginarla rendendo sicuro il sevizio offerto…

Max