Uccisa dal marito a coltellate oggi per strada a Roma. E’ successo intorno alle 14.30 in via Greppi in zona Portuense. La vittima, una quarantenne dello Sri Lanka, è stata colpita con una decina di colpi dal marito, suo connazionale, che è stato fermato prima dai passanti e poi arrestato dalla polizia. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è morta poco dopo.