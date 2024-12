Uccisione dell’orso M91, animalisti denunciano Maurizio Fugatti

Nuova battaglia legale tra gli animalisti e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per l’uccisione dell’orso M91.

Animalisti pronti alla battaglia legale contro il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l’uccisione dell’orso M91 accusato di avere inseguito un escursionista a Molveno, nella Provincia Autonoma di Trento, in Trentino Alto-Adige, ad aprile 2024. Dopo avere firmato l’ordinanza, il leader leghista ha chiesto l’immediato abbattimento del plantigrado già radiocollarato per bloccare i possibili ricorsi degli ambientalisti. Proprio per questo Bearsandothers ha denunciato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per uccisione e maltrattamento di animale protetto e per improvvido e crudele provvedimento.

Furiosa anche la parlamentare di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, da sempre in prima linea per la salvaguardia degli orsi del Trentino Alto-Adige.

A uccidere l’orso M91 già in letargo a causa delle temperature sotto zero è stato un colpo di fucile. Un atto vile che non può e non deve essere giustificato. Eppure, secondo Piero Genovesi, Responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la rimozione di un plantigrado considerato problematico è necessaria.

