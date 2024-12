Uccisione dell’orso M91, Sergio Costa denuncia Maurizio Fugatti

Dopo avere lasciato la caserma dei carabinieri, il parlamentare ha scritto alla Commissione Europea per un’eventuale indagine sulle continue uccisioni degli orsi in Trentino Alto-Adige.

Nuova denuncia contro il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per l’abbattimento dell’orso M91 accusato di avere inseguito un escursionista a Molveno, nella Provincia Autonoma di Trento, in Trentino Alto-Adige, ad aprile 2024. A rivolgersi all’autorità giudiziaria – dopo gli attivisti di Bearsandothers – è stato il deputato del Movimento Cinque Stelle (M5S), Sergio Costa. Dopo avere lasciato la caserma dei carabinieri, l’ex ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei Governi Conte I e II, ha scritto alla Commissione Europea per un’eventuale indagine sulle continue uccisioni dei plantigradi in Trentino Alto-Adige.

Ad abbattere l’orso M91 già in letargo a causa delle temperature sotto zero è stato un colpo di fucile. Un atto vile che non può e non deve essere giustificato. Eppure, secondo Piero Genovesi, Responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la rimozione di un plantigrado considerato problematico è necessaria.

