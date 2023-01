Ucraina, 007 Gb: Russia verso schieramento carri armati T-14

(Adnkronos) – La Russia sta probabilmente considerando l’idea di schierare un piccolo numero di carri armati di nuova fabbricazione T-14 Armata in Ucraina. Questa la previsione dell’intelligence britannica, secondo l’ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra.

A conferma di tale previsione, immagini di fine dicembre 2022, “che mostravano i T-14 in un’area di addestramento nel sud della Russia: il sito è stato associato all’attività di pre-schieramento per l’operazione in Ucraina”.

“Precedentemente, prosegue il rapporto, “i media russi filogovernativi hanno sostenuto che i T-14 erano in fase di preparazione in vista del loro dispiegamento. Tuttavia, non è chiaro se la Russia abbia già trasferito i mezzi in Ucraina”.

Ad ogni modo, si fa presente nel rapporto, “è probabile che qualsiasi schieramento di T-14 sia una decisione ad alto rischio per la Russia”. “In undici anni di sviluppo il programma è stato perseguitato da ritardi, riduzione delle dimensioni della flotta inizialmente pianificata e segnalazioni di problemi di produzione”. La Russia dovrebbe poi “adattare la catena logistica alla gestione dei T-14, più grande e più pesante di altri carri armati russi”.

“Se la Russia schiererà il T-14 – conclude il rapporto – sarà probabilmente principalmente a scopo di propaganda. La produzione è probabilmente nell’ordine delle decine ed è improbabile che i comandanti si fidino del veicolo in combattimento”.