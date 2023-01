Ucraina, 007 Kiev: “Russia prepara nuovo attacco a nostre infrastrutture”

(Adnkronos) – “Ci potrebbe essere un nuovo raid già oggi o domani. Le temperature stanno scendendo. Ed è qualche giorno che i russi non attaccano le nostre infrastrutture”. Ad affermarlo è Vadim Skibitsky, vice dell’intelligence militare ucraina, in un’intervista al Corriere della Sera. I russi potrebbero attaccare di nuovo appena finita la cosiddetta “tregua” unilaterale? “Sì ce lo aspettiamo ovviamente. Sappiamo molto bene cosa siano i loro cessate il fuoco, era così anche nel 2014. Non significano nulla. Non escludiamo che ci sarà un nuovo attacco alla fine di questa vacanza”, dice Skibitsky.