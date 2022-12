Ucraina, aiuti Usa a Zelensky: la domanda di Vauro – Video

(Adnkronos) – “Qualcuno davvero è convinto che Washington spenda più di 40 miliardi di dollari in armamenti perché gli stanno a cuore i confini dell’Ucraina e la democrazia in Ucraina?”. E’ la domanda che Vauro Senesi pone su Twitter in un video dopo la visita lampo del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, negli Stati Uniti. Zelensky è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano Joe Biden. L’Ucraina riceverà missili Patriot per la difesa dei propri cieli e un nuovo pacchetto di aiuti.

“Zelensky è di ritorno da Washington, dove ha incontrato Biden, si porta a casa anche i Patriot. Con questi ulteriori armamenti, gli Stati Uniti hanno speso in aiuti e armamenti all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa oltre 40 miliardi di dollari. Voglio fare a voi una domandina semplice semplice: qualcuno davvero è convinto che Washington spenda più di 40 miliardi di dollari in armamenti perché gli stanno a cuore i confini dell’Ucraina e la democrazia in Ucraina?”, dice il vignettista.