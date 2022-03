Ucraina, ambasciatore Kiev a Varsavia: “Russia prepara attacco a Polonia”

(Adnkronos) – “La Russia sta preparando un attacco contro la Polonia. La diplomazia, inclusa l’ambasciata russa a Varsavia, probabilmente ha questa informazione. E stanno tentando di coprire le loro tracce”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Ucraina in Polonia Andriy Deshchytsia in una videointervista con Europeiska Pravda spiegando che Mosca cerca il pretesto per l’attacco.

La Russia ha accusato oggi la Polonia di una “escalation pericolosa nella regione” dopo che Varsavia ha ordinato l’espulsione di 45 diplomatici russi accusati di spionaggio. “Varsavia ha intrapreso una pericolosa escalation nella regione guidata, non da interessi nazionali, ma dai principi della Nato”, ha denunciato il ministero degli Esteri russo in una nota che parla di “russofobia” nell’Alleanza e bolla le decisioni di Varsavia come un “passo consapevole verso la distruzione definitiva dei rapporti bilaterali” e minaccia una risposta che “farà riflettere” i polacchi.

“Tutta la responsabilità di quello che sta accadendo e delle possibili conseguenze ricade interamente sulle attuali autorità di Varsavia – insistono -. La Russia non lascerà questo attacco ostile senza una risposta che faccia riflettere i provocatori polacchi”.