Ucraina, ambasciatori di Russia e Bielorussia non invitati per saluti Natale al Quirinale

(Adnkronos) – A causa della crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina, gli ambasciatori in Italia della Federazione russa e della Bielorussia non sono stati invitati all’incontro di domani al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Corpo diplomatico accreditato nel nostro Paese, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Una decisione del ministero degli Esteri condivisa con gli altri Paesi europei occidentali, come già accaduto il primo giugno scorso, in occasione del concerto offerto per la Festa della Repubblica.