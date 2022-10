Ucraina, attacchi in tutto il Paese: alcune zone Kiev senza luce e acqua

(Adnkronos) – L’Ucraina è sotto intenso attacco aereo stamattina. L’allarme è scattato in tutto il territorio alle 7,30, dalle regioni di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kharkiv, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, fino alla stessa regione di Kiev, con esplosioni che si sono udite anche nella capitale, dove la difesa aerea sta operando con efficacia, ha riferito l’amministrazione militare della città su Telegram.

Le truppe russe hanno attaccato un’infrastruttura importante a Cherkasy, che ha isolato parte della regione, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Ihor Taburets. Anche il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito anche degli attacchi russi alle infrastrutture critiche della città.

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha confermato che i raid russi di questa mattina sulla capitale ucraina hanno colpito infrastrutture energetiche e che in alcune zone della città non c’è elettricità né acqua. “A seguito degli attacchi aerei alle infrastrutture, parte della capitale è stata tagliata fuori. Non c’è approvvigionamento idrico in alcune zone, né elettricità. Tutti gli altri servizi funzionano”, ha scritto su Telegram.

In precedenza, l’amministrazione militare della città di Kiev aveva riferito che la difesa aerea di Kiev aveva risposto al fuoco nemico esortando allo stesso tempo i cittadini a restare nei rifugi.