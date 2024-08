Ucraina avanza nel Kursk

L’Ucraina dice di avanzare nella regione di Kursk, da dove il 6 agosto le forze di Kiev sono entrate in Russia, mentre Belgorod ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. E Mosca ha spostato unità militari da Kaliningrad alla regione di Kursk.

aggiornamento ore 10.27

Rapporto del mattino del comandante in capo Oleksandr Syrskyi sulla situazione sulle principali direttrici, in particolare nelle aree di Toretsk e Pokrovsk, così come sull’operazione nella regione di Kursk – si legge in un post su X del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky – Non dimentichiamo neanche per un secondo il nostro fronte orientale. Ho dato ordini al comandante in capo di rafforzare questa direzione usando gli equipaggiamenti e le forniture assicurati dai nostri partner”.

aggiornamento ore 13.31

“Avanziamo nella regione di Kursk, da uno a due chilometri in varie aree dall’inizio della giornata – aggiunge – Abbiamo catturato più di cento soldati russi in questo periodo. Sono grato a tutte le persone coinvolte. Questo accelera il ritorno a casa dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

Aggiornamento ore 16.,01