Ucraina, bagliore nella notte a Kiev. Nasa: “Non è nostro satellite”

(Adnkronos) – Un enorme bagliore ha improvvisamente squarciato la notte nei cieli di Kiev in Ucraina. Intorno alle 22 è scattato l’allarme aereo, anche se le difese non sono state messe in assetto operativo, secondo quanto annunciato su Telegram da Sergei Popko, a capo dell’amministrazione militare della capitale.

Le autorità ucraine hanno attribuito il fenomeno all’ingresso nell’atmosfera di un satellite della Nasa. A smentire questa versione è stato Rob Margetta, dell’ufficio relazioni pubbliche dell’agenzia spaziale citato dalla Bbc, secondo il quale il satellite dell’agenzia era in orbita nel momento in cui si è verificato l’evento. “Stiamo monitorando un satellite della Nasa chiamato Rhessi che dovrebbe rientrare nell’orbita terrestre stasera. Tuttavia, il satellite resta al momento in orbita”, ha dichiarato.