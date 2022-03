Ucraina, Bassetti: “Massima cautela per chi arriva, vaccino anti-Covid o test ogni 48 ore”

(Adnkronos) – “Ha fatto bene Draghi a precisare cosa va fatto per chi arriva dall’Ucraina, sono persone che vanno aiutate dal punto di vista umanitario ma non possono prescindere dal sottoporsi alle regole che già seguono i cittadini italiani. Quindi: o tampone ogni 48 ore o la vaccinazione anti-Covid, sperando che si vaccinino il prima possibile”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ritorna su quanto detto ieri dal premier Mario Draghi sull’assistenza ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia.

“E’ una sorta di obbligo vaccinale ma è anche una posizione condivisibile e di massima cautela per salvaguardare la fase molto buona italiana rispetto al Covid. Mentre in Ucraina le cose non sono così buone anche dal punto di vista epidemiologico” dice Bassetti.