Ucraina, Berlusconi: “Mai giustificata aggressione Russia’

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi “non ha mai giustificato in alcun modo l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, un atto di forza inaccettabile nei confronti di uno Stato sovrano, che sta causando molte, troppe vittime. Al contrario, in questa come in altre occasioni pubbliche ha espresso con estrema chiarezza delusione e profondo dissenso verso le scelte del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin”. E’ quanto si legge in una nota del leader di Forza Italia diffusa dal suo staff.

Una nota che di fatto smentisce quanto riportato dal ‘Corriere della sera’ che titolando ‘Berlusconi giustifica Putin’ oggi riferisce di uno sfogo del Cavaliere, intervenuto a un evento elettorale a Treviglio, nel quale avrebbe manifestato di non condividere l’invio di armi pesanti all’Ucraina e avanzato critiche nei confronti della gestione diplomatica della crisi (“non abbiamo signor leadr nel mondo, non li abbiamo in Europa”) oltre all’atteggiamento del presidente Usa Biden (“Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo gli ha dato del criminale di guerra, gli ha detto che doveva andare via dal governo russo e finire in galera”) e del segretario Nato Stoltenberg.