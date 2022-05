(Adnkronos) – “Il governo dica una parola chiara in Parlamento”. Anche Pier Luigi Bersani, interpellato dall’Adnkronos, è convinto che sull’impostazione degli aiuti agli Ucraina sia necessario un passaggio in Parlamento da parte del governo. Il premier Draghi dovrebbe riferire in aula? “Si, è ora di chiarire che aiutiamo l’Ucraina perché possa negoziare da Paese indipendente, e non per vedere sul campo vincitori e vinti. Il governo può dire su questo una parola chiara riferendo in Parlamento”.